شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية الجلسة وسط ارتفاع عائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس عقب استيعاب بيان الاحتياطي الاتحادي، ووقعت تحت وطأة الضغوط في لظل ارتفاع العائد على سندات الخزانة.



كان البنك المركزي الأمريكي قد أبقى على الفائدة دون تغيير عند النطاق بين الصفر و0.25%، ورفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 6.5% في عام 2021 مقارنة بتوقعات سابقة عند نمو نسبته 4.2%.



وتوقع البنك نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.3% في عام 2022 مقارنة بتقديرات سابقة عند نمو بنسبة 3.2%، لكنه خفض التوقعات إزاء النمو في عام 2023 إلى 2.2% من 2.4% في السابق.



من ناحية أخرى، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.7% مما ضغط على أسواق الأسهم.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفع بنحو 45 ألف طلب إلى 770 الف طلب في الأسبوع الماضي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش بنسبة تقل عن 0.1% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 32914 نقطة، في حين انخفض "ناسداك" بنسبة 1.7% (ما يعادل 231 نقطة) إلى 12958 نقطة، كما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 3938 نقطة.