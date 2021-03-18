شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض بضغط من الدولار بعد التفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك بعد ارتفاع المعدن الصناعي بدعم من توقعات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.



كان البنك المركزي الأمريكي قد أبقى على الفائدة دون تغيير عند النطاق بين الصفر و0.25%، ورفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 6.5% في عام 2021 مقارنة بتوقعات سابقة عند نمو نسبته 4.2%.



وتوقع البنك نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.3% في عام 2022 مقارنة بتقديرات سابقة عند نمو بنسبة 3.2%، لكنه خفض التوقعات إزاء النمو في عام 2023 إلى 2.2% من 2.4% في السابق.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.8 نقطة وأقل مستوى عند 91.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 4.09 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 4.15 دولار وأقل سعر عند 4.08 دولار.