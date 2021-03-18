شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع لليوم الخامس على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الخامس على التوالي ،بفعل ارتفاع مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود فى العالم ،ويضغط على الأسعار أيضا مخاوف تأخر تعافي الطلب فى أوروبا.

تراجع الخام الأمريكي بحوالي 1.1% إلى مستوي 63.73$ ، من مستوى الافتتاح عند 64.40$، وسجل أعلى مستوي عند 64.69$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.2% إلى مستوي 67.10$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 67.90$ ، وسجل أعلى مستوي عند 68.04$.

عند تسوية الأسعار بالأمس ، فقد الخام الأمريكي نسبة 0.6% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.1% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، بفعل تجدد المخاوف حيال الطلب العالمي على الوقود.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.4 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 12 آذار/مارس ، فى رابع زيادة أسبوعية على التوالي ،وأشارت توقعات الخبراء إلى ارتفاع بحوالي 2.8 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 501 مليون برميل ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 11 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي بدون أي تغيير يذكر، ليستمر الإجمالي عند 10.9 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوي للإنتاج فى نحو شهر و نصف.

علقت بعض الدول الكبرى فى أوروبا يأتي على رأسها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ، حملات التطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح شركة "أسترا زينيكا" ، بعد ظهور حالات إصابة بجلطات دموية بعد استخدام اللقاح.

أدت تلك التطورات إلى تصاعد المخاوف حيال بطء وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا فى أوروبا ،الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخر حدوث انتعاش اقتصادي فى واحدة من أكثر المناطق تضررا من جائحة فيروس كورونا.