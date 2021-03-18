الاقتصاد

بنك بريطانيا المركزي يثبت برنامج شراء الأصول

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش برنامج شراء الأصول البريطاني فى ختام اجتماع 18 آذار/مارس ، ثبت البنك المركزي البرنامج عند 895 مليار إسترليني ، طبقا لتوقعات الأسواق المالية ، وكانت القيمة السابقة عند 895 مليار جنيه إسترليني ،وعدل البنك البرنامج فى اجتماع 5 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بالزيادة بنحو 150 مليار جنيه إسترليني ،لدعم الاقتصاد البريطاني فى مواجهة جائحة .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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