الاقتصاد

بنك بريطانيا المركزي يثبت أسعار الفائدة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش قرار الفائدة البريطانية فى ختام اجتماع 18 آذار/مارس حيث ثبت البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة عند معدل 0.10% ، طبقا للتوقعات التي أشارت إلى تثبيت أسعار الفائدة عند 0.10% ،وكان المركزي البريطاني قد أجرى اجتماعين طارئين خلال شهر آذار/مارس 2010 لمواجهة تفشي فيروس ،و خفض أسعار الفائدة فى الاجتماع الأول 50 نقطة أساس إلى نطاق 0.25% ،وفى الاجتماع الثاني خفض أسعار الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس إلى النطاق الحالي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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