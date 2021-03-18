بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 5.4 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشر السوق العام 4ر5 نقطة ليبلغ مستوى 82ر5802 نقطة بنسبة صعود بلغت 09ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 6ر276 مليون سهم تمت عبر 10320 صفقة نقدية بقيمة 09ر71 مليون دينار (نحو 3ر220 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 11ر9 نقطة ليبلغ مستوى 98ر4682 نقطة بنسبة هبوط بلغت 19ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر138 مليون سهم تمت عبر 5119 صفقة نقدية بقيمة 6ر10 مليون دينار (نحو 8ر32 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 66ر11 نقطة ليبلغ مستوى 99ر6364 نقطة بنسبة صعود بلغت 18ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر137 مليون سهم تمت عبر 5201 صفقة بقيمة 4ر60 مليون دينار (نحو 2ر187 مليون دولار).

وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 09ر5 نقطة ليبلغ مستوى 39ر4864 نقطة بنسبة هبوط بلغت 10ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر109 مليون سهم تمت عبر 3802 صفقة نقدية بقيمة 7ر8 مليون دينار (نحو 9ر26 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (الخليجي) و(مراكز) و(بترولية) و(رمال) أما شركات (وطني) و(بيتك) و(أهلي متحد) و(قرين) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (سنام) و(الأنظمة) و(ورقية) و(انجازات) الأكثر انخفاضا.