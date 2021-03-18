شكرا لقرائتكم خبر عن أول تراجع لحيازات المركزي الإماراتي من الذهب في 3 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

تراجعت قيمة حيازات مصرف الإمارات المركزي من الذهب بحوالي 13.2% في يناير/كانون الثاني الماضي عن مستوياتها في نهاية عام 2020، بفارق 1.8 مليار درهم، لتصل مع نهاية يناير الماضي إلى 11.2 مليار درهم، مقابل 12.86 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020، وهو المستوى الذي يعد الأعلى على الإطلاق في قيمة حيازات الذهب لدى «المركزي».

وعلى الرغم من هذا الانخفاض تبقى قيمة حيازات «المركزي» من الذهب في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي مرتفعة بفارق قياسي يصل إلى 176.2% عن مستوياته في بداية 2020. وتعد هذه أول عملية تسييل أو بيع لحيازات «المركزي» من الذهب، والتي يواصل العمل على زيادتها منذ 3 سنوات.