شكرا لقرائتكم خبر عن «كيرزنر الدولية» تطلق تجربة ضيافة جديدة باسم «سايرو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة كيرزنر الدولية، المملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، والتي تملك سلسلة منتجعات «ون أند أونلي» فائقة الفخامة، وعلامة أتلانتس ريزورت آند ريزدنسيز الشهيرة عالمياً في دبي، عن إطلاق تجربة ضيافة جديدة تحمل اسم سايرو.

وتنضم علامة فنادق «سايرو» إلى علامة أتلانتس، ومنتجعات ون أند أونلي، وعلامة منتجع مازاكان بيتش أند جولف، وتتمحور تجربة سايرو حول اللياقة البدنية والرفاهية وستجمع بين الضيافة واللياقة البدنية والعافية من خلال منظور جديد وتجارب تعزز النشاط. كما ستبني سايرو مجتمعاً عالمياً مؤلفاً من أفراد يتشاركون طريقة التفكير نفسها، ويتمتّعون بأسلوب حياة نشيط وفعّال ويحرصون على تحقيق الإنجازات والاستفادة من إمكاناتهم إلى أقصى حد.

وقال فيليب زوبر، الرئيس التنفيذي لشركة كيرزنر الدولية: «نتطلع دوماً إلى الارتقاء بتجربة الضيوف واستباق احتياجات المسافرين. وشعرنا بأنّ الوقت قد حان لتعريف العالم إلى مفهوم سايرو، فيما لا ندخر وسعاً لتحقيق النمو الاستراتيجي للشركة. نتحرق شوقاً لتصبح سايرو جزءاً لا يتجزأ من المدن الرئيسية في جميع أنحاء العالم».

وسوف يحطّ أول فندق سايرو رحاله في بورتو مونتينيجرو عام 2023 وسيحمل اسم سايرو بوكا بلايس. وسيوفّر سايرو بوكا بلايس عدداً من مسارات الإبحار الصعبة، فضلاً عن مجموعة واسعة من مسارات ركوب الدراجات الهوائية التي تتمتع بطول وارتفاع مختلفَين لتناسب جميع الضيوف، أياً كان مستوى لياقتهم البدنية.