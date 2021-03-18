الاقتصاد

سبعة مليارات دولار و10 آلاف وظيفة استثمارات «جوجل» بأمريكا في 2021

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب
أعلن الرئيس التنفيذي لـ«جوجل» سوندار بيتشاي، الخميس، أن الشركة ستستثمر أكثر من سبعة مليارات دولار في الولايات المتحدة هذا العام، وستخلق آلاف الوظائف.
وقال بيتشاي في بيان: «نخطط لاستثمار أكثر من سبعة مليارات دولار في مكاتب ومراكز بيانات في أنحاء الولايات المتحدة، وخلق 10 آلاف وظيفة على الأقل، بدوام كامل في «جوجل» في الولايات المتحدة هذا العام».

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MO Nasa

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