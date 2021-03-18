شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينزل لليوم الخامس توالياً بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - رويترز

نزلت أسعار النفط لليوم الخامس على التوالي الخميس، بعد أن كشفت بيانات رسمية زيادة مستدامة في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، بينما تخيم الجائحة المستمرة على آفاق الطلب.

وهبط خام برنت 37 سنتاً أو ما يعادل 0.5 في المئة إلى 67.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:35 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط 0.6 في المئة يوم الأربعاء، وتراجع الخام الأمريكي 32 سنتاً أو ما يعادل 0.5 في المئة إلى 64.28 دولار للبرميل بعد أن هبط 0.3 في المئة في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن اضطرت مصافي التكرير في الجنوب إلى الإغلاق بسبب طقس شتوي قارس، وأثار تقرير للقطاع قدّر أن المخزونات انخفضت، الآمال في أن سلسلة الزيادات ربما توقفت.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، بعد يوم من تقدير لمعهد البترول الأمريكي أشار إلى انخفاض قدره مليون برميل، وزادت مخزونات البنزين والديزل مقابل توقعات بين المحللين، بانخفاض.

وعلى صعيد الطلب، حد تباطؤ في بعض حملات التحصين من فيروس كورونا واحتمال فرض المزيد من القيود للسيطرة على الجائحة، من التوقعات بانتعاش استهلاك الوقود.

وأوقف عدد من الدول الأوروبية استخدام لقاح أسترازينيكا لكوفيد-19 بسبب مخاوف تتعلق بآثار جانبية محتملة.

وتشهد ألمانيا أيضاً ارتفاعاً في الإصابات، بينما تخطط إيطاليا لفرض إجراءات عزل عام على مستوى البلاد في عيد الفصح، وستطبق فرنسا قيوداً أكثر صرامة.

