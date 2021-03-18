شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد» تحصل على شهادة المستوى الرابع لقدرات التوزيع الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

فازت «الاتحاد للطيران» بشهادة المستوى الرابع لقدرات التوزيع الجديدة معتمد من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا).

تعزز قدرات التوزيع الجديدة عملية التواصل بين شركات الطيران ووكلاء السفر، ما يتيح مزيداً من الكفاءة التسويقية، والطرح التنافسي والمنتجات والخدمات المصممة خصيصاً.

وستساعد قدرات التوزيع الجديدة «الاتحاد»؛ على تحويل الطريقة التي يتم بها تقديم منتجاتها للبيع سواء للشركات أو للمسافرين بقصد الترفيه والعمل، وذلك من خلال تناول قيود التوزيع القائمة حالياً على مستوى القطاع مثل الوقت المقدّر للوصول للسوق وتنويع المنتجات.

ويأتي المستوى الرابع بين أعلى اعتمادات قدرات التوزيع الجديدة الممنوحة من قبل «أياتا»، ويعني أن قدرات «الاتحاد» في العرض والطلب تشمل اليوم الخدمة الشاملة والقدرة على التغيير. ونتيجة لذلك، يمكن للشركاء الآن شراء وطلب وتعديل طلباتهم عبر استخدام خدمة قدرات التوزيع الجديدة.

تحول رقمي

وقال فيجاي باتيجا، نائب الرئيس لإدارة العائدات في «الاتحاد» للطيران «يُمثّل الحصول على شهادة المستوى الرابع لقدرات التوزيع الجديدة من «أياتا» إنجازاً هاماً بالنسبة للاتحاد لتتمكّن من تسريع برنامج تحوّلها الرقمي، كما أنه ضرورة لنتمكن من التواصل مع الأطراف الفاعلة ووجهات التجميع.

لا شك في أن تبني نموذج سريع لتقديم الخدمة، خير دليل على التزام الناقلة بتوفير مزيد من الخيارات ومرونة أكبر لعملائها وشركائها التجاريين. ستتيح تلك القدرات للشركة إمكانية تقديم عروض مصممة خصيصاً للعملاء، فضلاً عن إمكانية التواصل معهم بفاعلية أكبر، لتلبية احتياجات سفرهم والاستجابة السريعة لظروف السوق المتغيّرة».

محتوى أكبر

بدوره؛ قال يانك هويلز، مدير التوزيع في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، «يُعتبر حصول «الاتحاد» على شهادة المستوى الرابع لقدرات التوزيع الجديدة، أمراً في غاية الأهمية على صعيد عمليات التسويق والبيع، حيث ستتيح للمسافرين محتوى أكبر ومزيداً من الشفافية فيما يخص الرحلات والمنتجات المتاحة بغض النظر عن قناة التوزيع المعتمدة».