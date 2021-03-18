شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو الشارقة» يبحث مع وفد تجاري مصري تعزيز التعاون المشترك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بحث مركز «إكسبو الشارقة» مع وفد زائر من المكتب التجاري المصري التابع للقنصلية العامة لجمهورية مصر في دبي سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير آفاقه، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة لإكسبو الشارقة في مجال تنظيم واستضافة المعارض الكبرى، وذلك من أجل تعزيز حضور الشركات المصرية في المعارض التي يستضيفها وينظمها المركز على مدار العام، إلى جانب توسيع مشاركة مجتمع الأعمال في الشارقة في المعارض التي تقام في جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد في مركز «إكسبو الشارقة» بين سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز «إكسبو الشارقة» والمستشار أشرف حمزة الملحق التجاري المصري الوزير المفوض بحضور: د. خالد مقلد الأمين العام للاتحاد العربي لريادة الأعمال - رئيس شركة «ارتقاء»، وعدد من مديري المكاتب والأقسام في مركز إكسبو الشارقة.

وأبدى الوفد الزائر اهتمامه بالاطلاع على أفضل الممارسات التنظيمية والتقنية لمركز «إكسبو الشارقة» والتي تمكنه من تنظيم عدد كبير من المعارض الدولية المتخصصة بشكل دوري ومستمر، كما أطلع الرئيس التنفيذي لمركز «إكسبو الشارقة» الوفد على الأجندة السنوية للمركز والفعاليات المختلفة والمعارض التي يخطط لإقامتها خلال العام الجاري، إلى جانب الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها المركز خلال إقامة المعارض حرصاً على سلامة العارضين والزوار.

شراكات دائمة

وأكد المدفع أهمية تعزيز التعاون بين الفعاليات الاقتصادية في كلا البلدين وإقامة شراكات دائمة بينها من بوابة المعارض والمؤتمرات، مشيراً إلى وجود آفاق واسعة للتعاون سواء في تنظيم فعاليات مشتركة أو في توفير خدمات ومزايا للمستثمرين وزوار المعارض من كلا الجانبين.

وأشار إلى أن المنتجات المصرية المتنوعة تعد خياراً للعديد من المستهلكين على مستوى الإمارات، ويستطيع مركز إكسبو الشارقة بما لديه من إمكانات وقدرات تنظيمية وترويجية بدعم ورعاية من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تمكين الشركات والعارضين المصريين من توسيع خارطتهم التسويقية من خلال الأحداث المهمة التي يستضيفها وينظمها المركز، مؤكداً الاستعداد التام لتقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات للشركات المصرية الراغبة بالمشاركة في الفعاليات الاقتصادية بما يساعدها على تعزيز حضورها وانتشارها في أسواق المنطقة، وبما يخدم خطط التنمية العربية المشتركة وتكاملها، والدفع بالعلاقات الثنائية في مجال المعارض والمؤتمرات إلى الأمام.

سمعة مشرفة

من جانبه أشاد حمزة بتجربة دولة الإمارات ومركز إكسبو الشارقة في صناعة المعارض، وكيفية تطورها خلال السنوات الماضية، مؤكداً على أهمية العمل لتنسيق لقاءات دورية بين الجانبين وتبادل الوفود والخبرات لتعزيز التعاون، مبديا والوفد المرافق له إعجابهم بالسمعة المشرفة التي يمثلها مركز إكسبو الشارقة في قطاع المؤتمرات العالمي، مشيرين إلى وجود فرصة مثالية للاستفادة من خبرات المركز في تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات في جمهورية مصر، موجهين دعوة إلى أصحاب الحرف والمشغولات اليدوية الإماراتيين للمشاركة في معرض «تراثنا» أكبر معرض للحرف اليدوية على مستوى الجمهورية والذي يعد فرصة لتوفير الدعم لأصحاب الحرف التراثية.