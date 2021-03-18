شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز جديد لـ«غرفة التجارة الدولية ـ الإمارات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدرت اللجنة المصرفية الوطنية التابعة لغرفة التجارة الدولية ـ الإمارات، قائمة أفضل اللجان أداء ضمن شبكة اللجان العالمية التابعة لغرفة التجارة الدولية خلال عام 2020، ليضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الغرفة.

وأعلن أحمد لوتاه، رئيس اللجنة المصرفية، أن اللجنة تصدرت قائمة أفضل اللجان أداء على المستوى العالمي في عام 2020. وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للجنة المصرفية الوطنية التابعة لغرفة التجارة الدولية ـ الإمارات، التي عُقدت افتراضياً خلال الشهر الجاري.

وجرى خلال الاجتماع اعتماد تشكيل اللجنة التوجيهية الجديدة للفترة 2021-2023، وتم التصويت بالإجماع على استمرار أحمد لوتاه، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة «الهلال كابيتال» في رئاسة اللجنة المصرفية، في حين تم انتخاب هوني جارج، رئيس قسم التجارة وسلسلة التوريد في مجموعة سويفت، ونزار الدين عضو اللجنة التنفيذية التابعة للجنة المصرفية نائبين للرئيس، كما تم انتخاب توم أوبراين، مستشار التجارة الفني في شركة «تشاينا سيستمز» منسقاً للأنشطة والفعاليات.

مركز ريادي

وأكد لوتاه في كلمته خلال الاجتماع الافتراضي، أن اللجنة التوجيهية الجديدة التابعة لغرفة التجارة الدولية ـ الإمارات، ستمضي قدماً نحو التميز وتحقيق المراكز الريادية من خلال التواصل مع أعضائها المقيمين في الإمارات والدول الأخرى، والمساهمة في تسهيل حركة التجارة الدولية الآمنة.

وأضاف: «تعد قواعد تمويل التجارة الدولية وتطبيقها بصورة صحيحة، أمراً بالغ الأهمية في الحفاظ على استمرارية سلاسل التوريد العالمية خلال هذه الأوقات الصعبة، لاسيما أن قواعد تمويل التجارة العالمية التي تمت تجربتها وأثبتت فاعليتها تدعم إنجاز معاملات تجارية تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات».

من جانبه أشاد حسن الهاشمي الأمين العام لغرفة التجارة الدولية ـ الإمارات، بقرار غرفة التجارة الدولية باختيارها دبي المدينة المضيفة، لعقد اجتماع اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية 2022، تزامناً مع استضافة الإمارة لمعرض إكسبو 2020 دبي.

وسيعقد اجتماع اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية 2022 تحت شعار «ربط عالم التجارة ـ صناعة المستقبل» الذي يعكس روح غرفة التجارة الدولية، وطموح اللجنة المصرفية الإماراتية التابعة لها.

من جانبه استعرض فينسنت أوبراين، مدير غرفة التجارة الدولية ـ الإمارات، أمام المشاركين، العديد من الإنجازات والفعاليات الدولية التي نظمتها اللجنة المصرفية الإماراتية التابعة لغرفة التجارة الدولية ـ الإمارات، خلال العام الماضي.