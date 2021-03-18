شكرا لقرائتكم خبر عن «بيرل» و«نماء» يناقشان دعم المرأة في بيئة العمل اقتصادياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت مبادرة «بيرل» بالتعاون مع مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة «نماء»، ندوة حوارية افتراضية بمناسبة الاحتفال العالمي بيوم المرأة ناقشت خلالها دور المرأة وحجم تمثيلها في بيئة العمل وأثره في اقتصاد منطقة الخليج العربي.

وشارك في الندوة كل من: ريم بن كرم مديرة مؤسسة «نماء»، ورنا زمعي المديرة التنفيذية للتواصل المؤسسي في مجموعة «نسما القابضة» في المملكة العربية السعودية، ومريم زمان الشريكة ورئيسة حوكمة الشركات في «كي بي. إم. جي -الخليج الأدنى» وأدارت الندوة رانية سعداوي المديرة التنفيذية لمبادرة «بيرل».

تناولت الندوة دور القيادة العليا وتحقيق التنوع في مجالس إدارة الشركات، والسياسات التي يمكن للشركات في منطقة الخليج تنفيذها لبناء قوة عاملة متنوعة وتنميتها، كما توقفت عند آليات تمكين الشركات من تطوير مهارات النساء على المدى الطويل.

قصص نجاح

وصفت ريم بن كرم المشاركات في الندوة خلال كلمتها الافتتاحية بأنهن قد «غيرن قواعد اللعبة»، لافتة إلى أن «قصص النجاح الاستثنائية لهاتين السيدتين ستظهر إلى العلن بعدما أثبتتا أن التكافؤ بين الجنسين في سوق العمل كان هو الخيار الصحيح».

وأشارت إلى أن «نماء» أطلقت في العام 2019 منصة حملت اسم «ارتقاء»، وهي منصة عالمية للنساء تهدف إلى المساهمة في تعزيز وترسيخ فهم جديد أكثر قوة ووضوحاً لقيمة الأعمال، وكذلك للقيمة الاجتماعية للإدماج الاقتصادي للمرأة.

وأكدت أن «نماء» تسعى من خلال منصة «ارتقاء»؛ إلى تحقيق زيادة الإقبال على مبادئ تمكين المرأة العالمية من خلال سد الفجوات المعرفية، ودفع التغيير لتحقيق المساواة بين الجنسين باعتبارها عنصراً أساسياً لازدهار المجتمعات والاقتصادات.

دور رائد

من جانبها، قالت رنا زمعي: «نناقش السياسات والأساليب التي يجب اتباعها لتحسين أداء الشركات وإنتاجيتها، والدفع بالمزيد من الأعمال والمقترحات التي من شأنها المساهمة في تعزيز وترسيخ مكانة المرأة بما ينسجم مع رؤية المملكة العربية السعودية».

وأشارت إلى أن «نسما» قامت بدور رائد في تنفيذ عدد من المبادرات والممارسات لطرح ثقافة ومنهجية لتمكن المرأة في بيئة العمل، شملت برامج إرشادية للنساء، وفرص الدراسة والتدريب، لافتة إلى أن ما تقوم به «نسما» في هذا الصدد يتماشى مع رؤية السعودية 2030، والتي تتضمن لوائح ومؤشرات عديدة لتعزيز مكانة ودور المرأة في القوى العاملة.

نهج مفيد

فيما قالت مريم زمان: إن «كي بي إم جي» تعمل على اتباع نهج واضح يفيد المرأة من خلال آليات عديدة تسهم في تعزيز الإدماج والتنوع في مكان العمل، ويتجلى ذلك بأشكال عدة وتقديم الدعم لجميع الموظفات، مثل إجازة الأمومة الممتدة والمرنة، وتشجيع وتحفيز النساء المبتكرات وذوات التفكير المستقبلي على المشاركة بنشاط في طرح أفكارهن ومبادراتهن، والاستفادة من مختلف الفعاليات والبرامج والأمثلة التي يمكن أن تشكل فرصة للتعلم.

تكافؤ الفرص

وقالت رانية سعداوي: «من الضروري أن نوفر منصة لهذه المحادثات التي تدعم رؤيتنا المشتركة لتعزيز تكافؤ الفرص للمرأة في بيئة العمل، ومن المهم تسليط الضوء على الأثر الإيجابي للتنوع في الشركات ما يجعلها أكثر مرونة وربحية».

يشار إلى أن البرامج الحالية التي تديرها مبادرة «بيرل» أفضل ممارسات مكافحة الفساد، والتنوع في قيادة الأعمال، والحوكمة في الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والحوكمة في الشركات العائلية، وتعهدات الأعمال، والحوكمة في العمل الخيري، مع العلم بأن «بيرل» منظمة غير ربحية مكرسة و مبادرة لتلبية الحاجة المتزايدة لممارسات الحوكمة الرشيدة للشركات، وتعزيز ثقافة المساءلة والشفافية عبر القطاع الخاص في منطقة الخليج.