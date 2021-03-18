شكرا لقرائتكم خبر عن الفرقة النيوزيلندية «Six60» تشارك في «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت فرقة «Six60» مشاركتها ضمن البرنامج الترفيهي والثقافي النيوزيلندي لمعرض إكسبو 2020 دبي.

واكتسبت الفرقة مؤخراً اهتماماً دولياً واسعاً كأول فرقة في العالم تقدم حفلاً حياً أمام الآلاف من الجماهير في ملعب مفتوح منذ تفشي فيروس كورونا، وهي شهادة على مدى نجاح البلاد في التصدي لتداعيات الجائحة.

مواهب متعددة

وقال كلايتون كيمبتون المفوض النيوزيلندي العام لإكسبو 2020 دبي: «يتضمن برنامجنا الترفيهي والثقافي الذي قامت بتنسيقه باريس جوبيل بعناية فائقة، مجموعة متنوعة من المواهب النيوزيلندية من الراقصين والمغنين والفنانين والمبدعين الثقافيين، مع تركيز خاص على من لديهم جذور الماوري والباسيفيكا. إننا نعمل مع بعض المواهب الشابة الجديدة والصاعدة، عبر الفرق المعروفة مثل Six60، ونعلم بأن الزوار سيستمتعون بما نقدمه من عروض رائعة».

تجربة مثيرة

من جهته قال جي فريزر، عازف جيتار في فرقة Six60: «لم نعزف أبداً من قبل في دبي، ولم نحضر فيها معاً، نحن متحمسون جداً للمشاركة في إكسبو 2020. في الواقع، لم نقدم أية عروض فنية مطلقاً في أي مكان في الشرق الأوسط، وهي تجربة مثيرة فعلاً أن تقدم أغانيك إلى جمهور جديد ذواق للفن.

ونأمل أن نمنح الجماهير تجربة SIX60 التي تجمع بين الأوقات الممتعة والأغاني الرائعة والعرض الموسيقي المميز. لقد قمنا بدمج بعض آلات الماوري التقليدية ولغة الماوري في بعض أحدث تسجيلاتنا، ومن المحتمل أن تكون فريدة جداً للزوار الدوليين».

فرصة مناسبة

وقالت باريس جوبيل المديرة الإبداعية ومصممة الرقصات: «قمت باختيار نخبة من المواهب الفنية لتمثيل التنوع والإبداع والتفرد في نيوزيلندا، حيث يمثل إكسبو 2020 دبي فرصة ممتازة لاستعراض أصوات أوتياروا التي لا تُسمع في كثير من الأحيان في جميع أنحاء العالم. ولا يسعني الانتظار لمشاركة مواهبنا الهائلة مع الجماهير، وسأقوم بالإعلان عن مزيد من مضمون البرنامج في الفترة التي تسبق بداية المعرض».