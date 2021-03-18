شكرا لقرائتكم خبر عن «صحية الوطني» تستكمل مناقشة مشروع قانون الصحة النفسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

استكملت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بالصحة النفسية، خلال اجتماعها الخميس، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان، النائبة الثانية لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، وحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

حضر الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، أعضاء اللجنة: سمية السويدي مقررة اللجنة، وأحمد بوشهاب، وشذى النقبي، وعذراء بن ركاض، ومحمد اليماحي.

وقالت الشرهان: إن اللجنة أنهت تعديلاتها على مواد مشروع القانون، بحضور ممثلي الوزارة، حيث سترسل اللجنة الجدول المقارن الخاص بالمشروع لأعضاء المجلس، لإبداء الرأي في التعديلات أو في مواده كلها. كما ستعد تقريرها النهائي بشأنه خلال اجتماعها القادم، لإقراره ورفعه الى المجلس ومناقشته.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، بما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له، وفق أفضل المعايير المعمول بها، وحمايته وحفظ حقوقه وكرامته، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع.

وبحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة تتناول مواد مشروع القانون تعريفاته وأهدافه، ونطاق سريانه. والأحكام المتعلقة بترخيص خدمات الصحة النفسية، وسجل قيد المرضى النفسيين. والأحكام المتعلقة بلجنة المراقبة والمراجعة واختصاصاتها وقراراتها.

وتتضمن مواد مشروع القانون كذلك الأحكام المتعلقة بضوابط الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية، وبيان تعذر الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية، وطلب تحويل العلاج. والأحكام المتعلقة بموافقة المريض في الدخول الإلزامي، وموافقة المريض النفسي في الدخول الطوعي، والعلاج الطارئ.