شكرا لقرائتكم خبر عن بوخارست تتوقع حضوراً جماهيرياً في كأس أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الروماني لكرة القدم، الخميس، أن المنظمين يتوقعون استقطاب نحو 25 في المئة من نسبة الحضور الجماهيري من القدرة الاستيعابية لملعب «أرينا ناتسيونالا» في العاصمة بوخارست، إحدى المدن الـ12 المضيفة لمنافسات كأس أوروبا 2020، تلبية لرغبة الاتحاد الأوروبي للعبة المصر على عدم إقامة المباريات أمام مدرجات خالية.

وأفاد متحدث باسم الاتحاد المحلي رازفان ميتروي، بأنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن مبدأ حضور 25 في المئة من نسبة استيعاب الملعب، وستتعين المصادقة عليه من قبل الحكومة قبل إرساله في بداية إبريل/ نيسان إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وبحسب ميتروي، بإمكان الملعب المخصص لاستضافة المباريات أن يستقبل نحو 12 ألف متفرج من قدرته الاستيعابية التي تصل إلى 55 ألفاً. وأضاف أنه في حال كانت الأوضاع ًالصحية جيدة من ناحية فيروس كورونا سيكون من الممكن نظريا أن ترتفع النسبة إلى 50 في المئة.

وتستضيف بوخارست ثلاث مباريات ضمن المجموعة الثالثة من نهائيات كأس أوروبا: النمسا مع مقدونيا الشمالية، وأوكرانيا مع مقدونيا الشمالية، وأوكرانيا مع النمسا، إضافة إلى مباراة من الدور ثمن النهائي.

وستعتمد السلطات الصحية الرومانية في وقت لاحق معايير صحية ستفرضها على المشجعين الأجانب الراغبين في حضور المباريات.

وتفرض رومانيا حالياً على مواطني 50 دولة مدرجة على اللائحة الصفراء بسبب خطر وبائي متزايد البقاء في الحجر الصحي من 10 إلى 14 يوماً عند وصولهم إلى البلد، ما لم يقدموا شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا.

وتشهد رومانيا التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون، موجة جديدة من «كوفيد-19»، مع تسجيل أكثر من 6 آلاف حالة إيجابية يومياً في الفترة الأخيرة.

وفرضت السلطات المحلية حظر تجول بين الساعة العاشرة مساء والخامسة صباحاً، مع استثناء إمكانية إغلاق كلي مماثل للذي حصل في مارس/ آذار 2020.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن، الأربعاء، أنه لا يريد تنظيم كأس أوروبا 2020، المؤجلة إلى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا، من دون حضور جماهيري، وسيعدّل في نهاية إبريل المقبل خطته الأولية، المتضمنة 12 مدينة مضيفة في 12 دولة، بحال عدم تمكن بعضها من استضافة المتفرجين.

وقالت المنظمة القارية: إذا اقترحت مدينة أحد السيناريوهات خلف أبواب موصدة، فإن المباريات التي كانت ستستضيفها قد تنقل إلى مدن أخرى قادرة على استقبال الجماهير.