شكرا لقرائتكم خبر عن لابورتا لميسي: لو كانت المدرجات مملوءة ما فكرت بالرحيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أثارت كلمة «آسف» التي كررها رئيس برشلونة الجديد خوان لابورتا (58 عاماً) في حفل تنصيبه بالكامب نو سيلاً من التكهنات حول مستقبل نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده في الصيف ولم يمدد بعد.

وقال لابورتا: «سنحاول على سبيل المثال إقناع ليو بالبقاء في النادي، آسف ليو، سأفعل كل ما بوسعي وهو يعلم هذا، سنحاول بالطبع إقناعه بالبقاء لأنه أفضل لاعب في التاريخ. آسف، لكنني أحبك وبرشلونة أيضاً يحبك، لو كان هذا الملعب ممتلئاً لما أردت الرحيل».

وأكد لابورتا الذي ترأس برشلونة للفترة 2003-2010 على ضرورة إصلاح الوضع المالي، وقال: «علينا أن نقوم بالأمور بشكل صائب وسنفعل كل ما يلزم كي يشعر النادي بالفخر مجدداً، الوضع المالي أولوية بالنسبة لنا، يجب أن نجعل النادي قادراً على البقاء، استقرار النادي ضروري جداً كما نتطلع لتطوير جميع الأقسام وجعلها أكثر تنافسية».

وعن المدرب كومان قال لابورتا: «رونالد، أنت تحظى بثقتنا ونريد أن نعيد كتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا لكن هذا الموسم علينا أن نركز في حصد لقب الليجا وكأس الملك».

وأكد لابورتا الذي عانق مدافع الفريق جيرارد بيكيه على ضرورة إظهار الحب للاعبين، وقال: «عندما علقنا لافتة في مدريد «نتطلع لرؤيتكم مجدداً» كانت أيضاً رسالة إلى جميع اللاعبين، ندرك جيداً صعوبة حياة المحترف وأنتم تملكون موهبة استثنائية وأنتم مصدر سعادة برشلونة. إذا كنا نحب البارسا علينا إظهار الحب للاعبيه في هذه الأيام التي لا يحصلون فيها على حب المشجعين».

وأكد لابورتا أهمية أكاديمية لاماسيا، وقال: «نريد مواصلة تدريب الصغار وكما قال الواعد موريبا.. نشعر بقلوبنا تنبض تحت شعار البارسا. ظل المؤسس خوان غامبر دائماً يشجعني وأتذكر كيف طرق الباب لينقذ النادي، علينا الآن التجول حول العالم لنعلم الجميع بهوية برشلونة والترويج له، برشلونة أكثر من ناد ويعرفنا العالم بأننا النادي الكتالوني المنفتح على الجميع والمرتبط ببلده والمدافع عن الحقوق والحريات ولن أتخلى عن هذه الأفكار وسأحاول ابتداع أفكار جديدة. نريد المشاركة في مشاريع والتزامات مجتمعية. نريد أن نكون جزءاً من جميع القضايا التي تدخل السعادة على الناس في الدفاع عن حقوق الإنسان. في 2003 رأيت الدموع في عيني والدي لأول مرة عندما فزت بالمنصب، لم أره أبداً باكياً لأنه كان شخصاً جاداً رباني في برشلونة. أينما كنت ستبقى قدوة لأطفالنا وللجيل المقبل في هذا البلد وهذا النادي».

وفي سياق متصل، حرم خروج أتلتيكو مدريد من الدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد تشيلسي نادي برشلونة من الحصول على مليوني يورو، الشرط الموجود في صفقة انتقال مهاجمه سواريز للأتلتي، وكانت صفقة سواريز تتضمن دفع 5 ملايين لبرشلونة إضافية على سعره.. 3 ملايين منها في حال لعب 20 مباراة في الليجا ومليونان في حال صعد الأتلتي للدور الـ8 في مسابقة دوري أبطال أوروبا.