شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف جديد بين مدرستين تابعتين لـ«جيمس للتعليم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - ”الخليج 365”

تستعد مدرستا «جيمس فيرست بوينت» و«جيمس رويال دبي الخاصة» لتشكيل تحالف جديد ابتداء من العام الدراسي المقبل في سبتمبر 2021 بهدف الارتقاء بجودة التعليم.

ويشمل هذا التحالف ضمان حصول جميع الطلاب على أفضل دعم في مختلف المجالات، وذلك من خلال تبادل الممارسات التعليمية الفضلى والخبرات والموارد سواء كانت بشرية أو لوجستية، فضلاً عن تنظيم الفعاليات المشتركة، كما سيساهم في ترسيخ «جيمس فيرست بوينت» مدرسة مثلى لطلاب «جيمس رويال دبي الخاصة» لاستكمال تعليمهم ما بعد المرحلة الابتدائية، نظراً لما يمكن أن توفره من انتقال سلس بفضل تبادل الخبرات وتحقيق سبل التعاون.

تجدر الإشارة إلى أن المدرستين ستستمرّان في العمل كل من موقعها الحالي، فيما سيشرف ماثيو تومبكنز على إدارة هذا التحالف إلى جانب دوره كمدير تنفيذي لمدرسة «جيمس فيرست بوينت»، حيث يتطلع إلى وضع خبرته الرائدة في تولي مناصب قيادية في عدد من المدارس لأكثر من 20 عاماً، في سبيل دعم جهود تنمية مهارات الطلاب وتعزيز إمكاناتهم.

وقال ماثيو تومبكنز: «إن هذا التطورالإيجابي يشمل ضمان الارتقاء بجودة المخرجات التعليمية التي توفرها المدرستان لجميع الطلاب، فيما عبر عن حماسته للعمل جنباً إلى جنب مع فريق القيادة العليا في مدرسة»جيمس رويال دبي الخاصة«لضمان نجاح التحالف على أن يصبح معياراً ذهبياً في التعليم على الصعيدين الوطني والدولي».

من جهتها، شددت فيكي مارتن المديرة التنفيذية لمدرسة "جيمس رويال دبي الخاصة"على أن التحالف سيساهم في خلق بيئة إيجابية تسلط الضوء على إنجازات الطلاب وتقدمهم، فضلاً عن تخصيص تجربة تعليمية فردية لكل طفل بما يتناسب مع احتياجاته، معتبرة هذه الخطوة إيجابية جداً نظراً لما ستحققه من عوائد إيجابية على عائلة المدرسة خلال السنوات العديدة المقبلة.