شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يعتمد النظام الأساسي لإقامة انتخابات اتحاد الكرة العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بشكل رسمي، النظام الأساسي لعام 2011 لإقامة الانتخابات المقبلة للاتحاد العراقي لكرة القدم.

وقال الأمين العام للهيئة التطبيعية، محمد فرحان، في بيان، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم أبرق إلى اتحاد الكرة باعتماد النظام الأساسي لعام 2011، بناء على الرسالة التطبيعية في الثالث من الشهر الحالي بخصوص جدول الأعمال المؤتمر الاستثنائي الذي سيعقد في الرابع من الشهر المقبل والذي تم إرساله إلى الهيئة العامة برسالتنا المؤرخة في السابع والعشرين من فبراير المنصرم، وتحديداً النقطة الثانية التي نصت على إعلان أن الجمعية العمومية عقدت اجتماعاً، استناداً إلى النظام الأساسي.

وأضاف أن المؤتمر الاستثنائي في أبريل المقبل سينعقد بتوجيهات الاتحادين الدولي والآسيوي، وأن الهيئة التطبيعية ستعمل على تطبيق رسالة الاتحاد الدولي التي وصلت، وسيتم إبلاغ الهيئة العامة بمضمونها لتكون جميع الأمور واضحة وشفافة.

واختتم بالقول: «رسالة الاتحاد الدولي ستكون خارطة الطريق المقبلة لإقامة الانتخابات، ويجري التحضير لإقامتها بطريقة تضمن مشاركة الجميع من دون تهميش وإقصاء، حسب مضمون رسالة الاتحاد الدولي الذي اعتمد على النظام الأساسي لعام 2011».