شكرا لقرائتكم خبر عن السجن المؤبد عقوبة إكراه الآخرين على تعاطي المواد المخدّرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت النيابة العامة للدولة الخميس، تغريدة قانونية على حساباتها في مواقع التواصل، أوضحت فيها عقوبة إكراه الآخرين على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

ولفتت إلى أنه، وفقاً للمادة 45 مكرر بند 5 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، انه يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره غيره على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

وأكدت أن مكافحة المخدرات مسؤولية مجتمعية، مشددة على أهمية تعزيز التوعية والتثقيف في المجتمع، والتعاون والتكاتف مع جميع الجهات المختصة، للقضاء على آفة المخدرات. (وام)