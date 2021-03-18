سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس.. بـ 49.04 جنيه فى "البنك الأهلى"

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 18-3-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.04 جنيه للشراء، 52.14 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.03 جنيه للشراء، 52.13 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 51.86 جنيه للشراء، 52.20 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بما يصل إلى 0.4% إلى 91.671، من أدنى مستوى في أسبوعين عند 91.300 الذي بلغه بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء.

وبدد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تكهنات عن أن تحسن الآفاق الاقتصادية قد يدفع البنك المركزي للعدول عن تحفيزه.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.86 جنيه للشراء.