شكرا لقرائتكم خبر عن بنك إنجلترا يبقى علي وتيرة مشترياته من السندات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بنك إنجلترا المركزي اليوم الخميس إنه يخطط لإبقاء وتيرة مشترياته من السندات الحكومية البريطانية مستقرة عند نحو 4.4 مليار جنيه إسترليني (6.1 مليار دولار) أسبوعيا.

وقال البنك في بيان "يعتزم البنك الشراء بالتساوي عبر أقسام الاستحقاق الثلاثة للسندات الحكومية. وبالنسبة للعمليات المقررة في الفترة بين 22 مارس والسادس من مايو 2021 فإن الحجم المزمع للعطاءات سيكون 1.48 مليار إسترليني لكل قسم استحقاق".