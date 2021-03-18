شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 67.63 دولار لبرنت و 64.28 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم،67.63 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 37 سنتا أو ما يوازي 0.5 %، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.28 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 32 سنتا أو ما يوازي 0.5%.

وشهدت أسعار النفط اليوم، لليوم الخامس على التوالي بعد أن كشفت بيانات رسمية زيادة مستدامة في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، بينما تخيم الجائحة المستمرة على آفاق الطلب وفقا لرويترز، حيث أظهرت بيانات حكومية أمس، أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن اضطرت مصافي التكرير في الجنوب إلى الإغلاق بسبب طقس شتوي قارس، وأثار تقرير للقطاع قدر أن المخزونات انخفضت الآمال في أن سلسلة الزيادات ربما توقفت.

وقالت وكالة الطاقة الدولية،أمس، إن من المستبعد أن ترتفع أسعار النفط ارتفاعا حادا ومستمرا بالرغم من توقع تدعم الطلب بفضل اللقاحات في وقت لاحق من العام، إذ لا يزال العالم متخما بالنفط،مضيفة في تقريرها الشهري "الصعود الكبير للنفط ليقترب من 70 دولارا للبرميل أثار حديثا عن دورة فائقة جديدة ونقص للمعروض يلوح في الأفق، بياناتنا وتحليلنا يشير إلى غير ذلك.