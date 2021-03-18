شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الخميس بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الخميس 18-3-2021، استقرارا ملحوظا لليوم الثاني علي التوالى أمام الجنيه المصرى بالبنوك، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث استقر سعره فى البنك الأهلي عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل عززت عوائد السندات الأمريكية الآخذة في الصعود الدولار اليوم الخميس، مما ساعده على الانتعاش من أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن بدد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تكهنات بزيادة أسعار الفائدة. وسجلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها في 13 شهرا في التعاملات المبكرة في لندن، إذ صعدت متجاوزة 1.70 % للمرة الأولى منذ 24 يناير 2020.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.14 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.14 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع .

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.