شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم ..بين 120-140 جنيها الكيلو والان مع تفاصيل الخبر
وقال مصطفى ابراهيم صاحب محل جزارة إن استهلاك اللحوم البلدى تراجع خلال الفترة الأخيرة وذلك لعدة أسباب منها على سبيل المثال أن معظم المستهلكين بدأوا يرشدون في الاستهلاك وأيضا انخفاض الطلب في المطاعم بسبب فيروس كورونا ولكن مع اقتراب شهر رمضان ثم يليه موسم عيد الأضحى فإنه من المتوقع أن يزداد الإقبال تدريجيا.
وأشار إبراهيم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 120 - 140جنيها للكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز لتتراوح بين 120-140جنيها فى الكيلو، وسعر اللحم المفروم العادي يتراوح 110-125 جنيها الكيلو.
وأضاف إبراهيم أن الكبدة البلدى بين 110-140 جنيها للكيلو، سعر السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها، وأسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.