شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سوق الأسماك استقرارا فى جميع الأصناف من حيث السعر وذلك بفضل زيادة المعروض نتيجة المشروعات القومية التي أقيمت خلال الأعوام الأخيرة في مجال إنتاج الأسماك والمزارع السمكية، وأكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة أنه وفقا للأسعار بسوق العبور للجملة اليوم الخميس 18-3-2021 فإن جميع الأصناف مستقرة وأن هناك زيادة في المعروض وخاصة من البلطي والبوري.

وقال أحمد السويسي تاجر أسماك إن أسعار السمك البورى 1 تتراوح 42-50 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، وتراوحت سعر البربون " 1 " بين 40-48 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، والمكرونة بجميع أصناف من المجمدة الي السويسي فتتراوح من 25 - 60 جنيها للكيلو.

وأضاف السويسي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار البلطى المزارع " 1 " 19-22 جنيها للكيلو ، وأسعار البلطي المزارع 2، بين 17-18 جنيها للكيلو، وسعر البلطى الأسوانى يتراوح بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو.

وتابع السويسى: أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وسعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" بين 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.