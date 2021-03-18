شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر
وقال أحمد السويسي تاجر أسماك إن أسعار السمك البورى 1 تتراوح 42-50 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، وتراوحت سعر البربون " 1 " بين 40-48 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، والمكرونة بجميع أصناف من المجمدة الي السويسي فتتراوح من 25 - 60 جنيها للكيلو.
وأضاف السويسي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار البلطى المزارع " 1 " 19-22 جنيها للكيلو ، وأسعار البلطي المزارع 2، بين 17-18 جنيها للكيلو، وسعر البلطى الأسوانى يتراوح بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو.
وتابع السويسى: أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وسعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" بين 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.