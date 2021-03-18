شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع و مؤشر "داكس" الألماني يسجل مستوى قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، لتقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى فى 13 شهرا ، بعدما طمأن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسواق بعدم رفع أسعار الفائدة الأمريكية قبل عام 2023 ،وقفز مؤشر داكس الألماني لأعلى مستوياته على الإطلاق ، بعد المكاسب القياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 10:48 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.45% ، بفعل عمليات بيع لجني الأرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوي 427 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير 2020.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس بالقرب من أعلى مستوى فى 13 شهرا ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ،مع انتعاش قوي لمعظم أسهم البنوك الأوروبية الكبرى.

قال البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إنه لا يتوقع رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة حتى عام 2023 ،وأكد رئيس البنك "جيروم باول" إن المركزي الأمريكي يريد أن يري التضخم أعلى باستمرار من المستهدف ، مع التحسن الملحوظ فى سوق العمل ،قبل النظر فى إجراء أي تعديل على السياسة النقدية الحالية.

فى أوروبا صعد مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.5% ،فى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.25% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.1% ،وفى ألمانيا ارتفع مؤشر داكس بنسبة 1.2% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا وسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 14,780.2 نقطة.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.3% ،وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,983,87 نقطة.