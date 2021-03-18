شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن ذروة أسبوعين بفعل ارتفاع السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ،مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى ضغط ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى فى 14 شهرا ، بالرغم من التطمينات الصادرة بالأمس من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.7% إلى 1,732.70$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,744.98$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,755.50$ الأعلى منذ الأول من آذار/مارس الجاري.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.8% ، بفضل تراجع مستويات الدولار الأمريكي عقب انتهاء فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بأكثر من 5% ، مسجلا أعلى مستوى فى 14 شهرا عند معدل 1.744% ، الأمر الذي يقلل من جاذبية المعدن الثمين ،ويرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول الغير مدرة للعائد.

تأتي تلك القفزة الجديدة فى عوائد السندات الأمريكية ، بالرغم من التطمينات الصادرة بالأمس من مجلس الاحتياطي الاتحادي ،والتي قلصت من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية قبل عام 2023.

أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع الثامن على التوالي، الأمر الذي جاء طبقا لمعظم التوقعات فى أسواق المال العالمية، وذلك مع المضي قدما في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهريا.

توقع المركزي الأمريكي قفزة سريعة فى النمو الاقتصادي والتضخم هذا العام ، مع انحسار أزمة فيروس كورونا المستجد ، لكنه جدد تعهده بالالتزام بالسياسة النقدية شديدة السهولة ،والمحافظة على أسعار الفائدة بدون أي تغيير حتى عام 2023.

توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 6.5% هذا العام بالمقارنة بالتوقعات السابقة معدل 4.2% ،والتي ستكون أكبر قفزة سنوية فى الناتج المحلى الإجمالي فى الولايات المتحدة منذ عام 1984.

وتوقع المجلس تجاوز التضخم المستهدف عند معدل 2% إلى معدل 2.4% هذا العام بالمقارنة بالتوقعات السابقة معدل 1.8% ،على أن ينخفض المعدل إلى 2.1% و 2.0% فى عامي 2022 و 2023 على الترتيب.

تحسن التوقعات الاقتصادية لم يغير توقعات صناع السياسة النقدية لأسعار الفائدة ،وإن كان هناك تحول أولى فى وجهات النظر ،فقد توقع سبعة من أصل 18 مسؤول رفع أسعار الفائدة فى عام 2023 بالمقارنة مع خمسة أعضاء فى اجتماع كانون الأول/ديسمبر الماضي ،ويري الآن أربعة من المسؤولين أنه قد يتعين رفع أسعار الفائدة فى العام المقبل (2022) ،وهو الرأي الذي لم يحدث سابقا فى اجتماع كانون الأول/ديسمبر الماضي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 2.04 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,048.28 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 22 نيسان/أبريل 2020.