شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جونسون آند جونسون (JNJ) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.37% بما يعادل -0.60 نقطة ليستقر على سعر 160.77 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وقد جاء تراجع السهم كمحاولة منه لتجميع بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده على التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 155.40، ليستهدف مستوى المقاومة 166.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه