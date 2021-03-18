شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يستعد بمهاجمة مقاومة محورية - تحليل – 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم هاني ويل (HON) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.58% بما يعادل 1.22 نقطة ليستقر على سعر 213.03 دولار، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 216.43، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن ما كبح من مكاسب السهم بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 216.43، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 230.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد