شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات سلبية ليتحرك قرب مستوى 66.85، ويقع تحت ضغط سلبي يشكّله المتوسط المتحرك 50، والذي يدعم فرص كسر المستوى المذكور لفتح الطريق أمام التوجه نحو 65.80 كمحطة سلبية تالية، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً بقية اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 67.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.80 والمقاومة 69.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط