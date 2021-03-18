شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي قوي الآن ليكسر مستوى 1739.50 ويتجه لتكبّد مزيد من الخسائر المحتملة خلال الجلسات القادمة، مما يجعلنا نقف على الحياد الآن إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن مواصلة الانخفاض وكسر 1722.00 سيدفع السعر لمواصلة الاتجاه الهابط وتحقيق أهداف سلبية تمتد إلى 1692.00، بينما اختراق 1742.00 والثبات فوقه سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1765.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1720.00 والمقاومة 1755.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي