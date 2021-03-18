شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 18-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية هذا الصباح ليختبر حاجز 1.4000، ويواجه مقاومة قوية هناك، ويحتاج السعر لحافز إيجابي ليساهم بدفع السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 1.4065 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي الرئيسي.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 1.3920 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3860 والمقاومة 1.4050

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد