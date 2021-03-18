شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الليرة التركية قبيل قرار وشيك بشأن الفائدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول - رويترز

انخفضت الليرة التركية مجدداً الخميس قبيل قرار من البنك المركزي بشأن الفائدة، في حين من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس، إلى 18 بالمئة، فيما يُعتبر اختباراً مهماً لالتزامه بخفض التضخم.

وزادت التوقعات برفع للفائدة هذا الشهر، بعد أن خسرت الليرة ما يصل إلى عشرة في المئة منذ منتصف فبراير/شباط الماضي إذ زادت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية، كما ارتفع التضخم أيضاً بأكثر من المتوقع إلى قرابة 16 في المئة الشهر الماضي.

واستقرت الليرة عند 7.4930 مقابل الدولار بحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش، لتضعف مجدداً عن إغلاق يوم الأربعاء عند 7.4860.