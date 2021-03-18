شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة عوائد السندات ترفع الدولار.. والذهب عند 1750 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عززت عوائد السندات الأمريكية الآخذة في الصعود الدولار، الخميس، مما ساعده على الانتعاش من أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن بدد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تكهنات بزيادة أسعار الفائدة.

سجلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها في 13 شهرا في التعاملات المبكرة في لندن، إذ صعدت متجاوزة 1.70 بالمئة للمرة الأولى منذ 24 يناير كانون الثاني 2020.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بما يصل إلى 0.4 بالمئة إلى 91.671، من أدنى مستوى في أسبوعين عند 91.300 الذي بلغه بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء.

ظلت بيتكوين عند المستوى المرتفع البالغ 58213.06 دولار بعد أن ارتفعت عن أدنى مستوى في أسبوع والذي سجلته يوم الثلاثاء البالغ 53221 دولارا.

وبدد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تكهنات عن أن تحسن الآفاق الاقتصادية قد يدفع البنك المركزي للعدول عن تحفيزه.

وتراجع اليورو إلى 1.19505 دولار من ذروة أسبوع عند 1.19900 دولار والتي سجلها بعدما ارتفع 0.6 بالمئة الأربعاء. ومقابل الين، صعد الدولار 0.3 بالمئة إلى 109.120 ين.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني دون تغير عند 1.3963 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى ذروة أسبوعين عند 0.7849 دولار أمريكي قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه. وفقد نظيره النيوزيلندي الزخم لبعض الوقت بعدما سجلت البلاد انكماشا مفاجئا في الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.7238 دولار أمريكي.

الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين

إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب الخميس لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2023، بيد أن مكاسب المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا حدت منها توقعات البنك بانتعاش قوي للاقتصاد.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1750.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0542 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أول مارس عند 1755.25 دولار. وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 1749.80 دولار.

وقال إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلي فيكس «كانت ثمة استجابة بالإقبال على المخاطرة (بعد إعلان مجلس الاحتياطي)، واعترى الضعف الدولار بشدة. ربما يتوقع المرء أن يكون الأداء السلبي للدولار داعما للذهب. لم يكن هذا ما حدث، المنطق الرئيسي في هذا يتعلق حقا بالعوائد، التي تواصل الصعود. إنها تزداد تفاؤلا وهذا لا ينذر بخير للذهب ويشير إلى أن الاتجاه النزولي من المرجح أن يستمر. لم يشهد (الذهب) انخفاضا كبيرا لأن الدولار كان أضعف».



ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد سندات الخزانة الأمريكية تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2599.75 دولار، ليواصل ارتفاعه لأعلى مستوى منذ الثاني من مارس آذار 2020 بعد أن خفضت نورنيكل، أكبر منتج للمعدن، توقعاتها للإنتاج بسبب تشبع بالمياه في منجمين في سيبيريا.

وزادت الفضة 0.6 بالمئة إلى 26.49 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1214.55 دولار. (وكالات)