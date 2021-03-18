شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الألمانية تركب موجة المستويات القياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على خطة وول ستريت رفعت أسهم مصنعي السيارات المؤشر داكس الألماني إلى مستوى قياسي، الخميس، في حين قفزت الأسهم القيادية بمنطقة اليورو إلى مستويات ما قبل الجائحة بعدما تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة رغم توقع زيادة النمو الاقتصادي.

وصعد المؤشر داكس الألماني للأسهم القيادية 0.7% وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2% في حين نزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1% قبيل إصدار بنك إنجلترا المركزي قرار السياسة النقدية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقا 0.3% وجرى تداوله دون أعلى مستوى له على الإطلاق بأقل من 2%.

وفي ظل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي، قادت أسهم القطاعات الشديدة التأثر اقتصاديا، مثل مصنعي السيارات والبنوك وشركات التعدين والسفر والترفيه، المكاسب في أوروبا.

وقفز سهم فولكسفاجن 6.1% معززة وضعها كشركة هي الأعلى قيمة على مؤشر داكس الألماني بعدما تجاوزت ساب للبرمجيات.

وجرى تداول أسهم القطاعات التي تعتبر بديلا عن السندات، مثل المرافق والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية، بانخفاض.

الأسهم الأمريكية

وأغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة الأربعاء بعد أن توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي تعافيا اقتصاديا سريعا من جائحة فيروس كورونا وقال إنه سيبقي على سعر الفائدة الرئيسي قريبا من الصفر.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 193.24 نقطة إلى مستوى قياسي عند 33019.19 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 11.58 نقطة أو 0.29 بالمئة مسجلا 3974.29 نقطة، وهو أيضاً مستوى قياسي، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 53.64 نقطة أو 0.4 بالمئة إلى 13525.20 نقطة.

أسهم اليابان

قفزت الأسهم اليابانية، الخميس، فيما بلغ المؤشر توبكس أعلى مستوى في 30 عاما بدعم من توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لنمو اقتصاد سريع وتعهده بإبقاء الفائدة منخفضة.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.23% ليغلق عند 2008.51 نقطة، متجاوزا مستوى 2000 نقطة للمرة الأولى منذ مايو 1991. وقفز المؤشر نيكاي 1.01 بالمئة إلى 30216.75 نقطة وهو أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع.

وفي اليابان، تقدمت الأسهم المرتبطة بالرقائق، فيما قفز سهم طوكيو إلكترون ذو الثقل على نيكاي 2.72%، وربح سهم فانوك 1.94% وتقدم سهم أدفانتست 3.32%.

وارتفعت أسهم شركات الطيران، إذ صعدت أسهم إيه.إن.إيه هولدينجز والخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 1.32% و1.46% على الترتيب، في الوقت الذي وافقت فيه اللجنة الاستشارية للحكومة المعنية بإجراءات مكافحة فيروس كورونا على خطة للسماح بانتهاء حالة الطوارئ في منطقة طوكيو في 21 مارس كما هو مخطط.

وزاد سهم شيكوكو إلكتريك باور 5.26% بعد أن ذكر تقرير لوسائل إعلام أن محكمة أصدرت حكما يسمح لشركة المرافق باستئناف تشغيل مفاعلها النووي الوحيد.

وصعد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 5.15% وارتفع سهم تويوتا موتور 4.12% ليتصدرا قائمة الرابحين على توبكس 30.

وكان سهم مجموعة سوفت بنك الأسوأ أداء على توبكس 30 إذ نزل 1.73 بالمئة وتلاه سهم أستيلاس فارما الذي خسر 0.50 بالمئة. (وكالات)