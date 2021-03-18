شكرا لقرائتكم خبر عن صالح مشاري البلام يستكمل مشاهد والده في «بيت الذل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الفنانة صمود الكندري عبر «إنستجرام» عن مشاركة الفنان الشاب صالح مشاري البلام في مسلسل «بيت الذل»، الذي شارك والده الراحل مشاري البلام في بطولته. ونشرت الكندري صورة تجمع الراحل بنجله، معلقة عليها «صالح البلام، شكراً لوجودك في مسلسل الراحل فقيدنا مشاري البلام، شكراً لتواجدك بالعمل في آخر أيام التصوير، ظهورك مميز وله بصمة، رحم الله والدك وأطال بعمرك،،، بيت الذل رمضان 2021».

«بيت الذل» يشارك في بطولته عدد من النجوم بينهم عبد الرحمن العقل، أحلام حسن، فاطمة الطباخ، عبد الله الطراروة، لولوة الملا، وعدد من نجوم ونجمات الخليج، وهو من تأليف منى النوفلي، إخراج أحمد الفردان، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.