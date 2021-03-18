شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو «ضل راجل» يتصدر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر المنتج تامر مرسي الفيديو التشويقي لمسلسل «ضل راجل» للفنان المصري ياسر جلال، وفي أقل من ساعة تصدر مع اسم بطل العمل موقع «تويتر» ومحرك البحث «جوجل» في مصر وعدد من الدول العربية. وظهر جلال في الفيديو يتحدث عن حق ابنته الذي يريد أن يسترده، ومعاناته نظرات أهالي المنطقة التي يعيش فيها.

ويجسد ياسر جلال في المسلسل شخصية كابتن جلال، وهو مدرس تربية رياضية وسائق تاكسي، ويتعرض للعديد من الأزمات، منها تعرض ابنته للاغتصاب، ويبحث خلال الأحداث عن مرتكب هذه الجريمة، وأثناء هذا البحث يتورط في عدة جرائم نتيجة لنفوذ المغتصب.

«ضل راجل» يشارك في بطولته نرمين الفقي التي تجسد شخصية زوجة البطل، أحمد حلاوة، محمود عبدالمغني، رنا رئيس، نور، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح ومن إنتاج سينرجي.