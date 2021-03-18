شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يفتتح مركز الرحمانية التجاري ويطلع على مرافقه وأقسامه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

افتتح صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الخميس، مركز «الرحمانية التجاري»، الوجهة المجتمعية والترفيهية الأولى في منطقة الرحمانية ويمتد على مساحة 60 ألف متر مربع، بكلفة 400 مليون درهم، ويقدم خدمات متكاملة للزوار تلبّي مختلف احتياجات سكان المنطقة.

وتفضل سموّه، فور وصوله بإزاحة الستار الافتتاحي، إيذاناً بافتتاح المركز، وبدء استقباله للزوار والمتسوقين.

وتجول بعدها صاحب السموّ حاكم الشارقة، في أرجاء المركز، مطلعاً على مختلف مرافقه وأقسامه، حيث يتكون من طابقين يضمان الكثير من محال بيع التجزئة، والمرافق الترفيهية والمرافق الخدمية، فضلاً عن مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي.

واستمع سموّه إلى شرح تفصيلي من سعيد السويدي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة التعاونية، عن المركز التجاري الذي يعدّ صورة للمراكز التجارية الحديثة التي تنتشر في إمارة الشارقة، ويضم عدداً من العلامات التجارية العالمية، ما يسهم في تنوع الاستثمارات، ويتيح المجال أمام المتسوقين للحصول على أفضل الفرص التسويقية، والترفيهية.

واطلع سموّه، خلال جولته، على فرع الجمعية الذي سيخدم المجتمعات السكنية القريبة حيث يمتد على مساحة تزيد على 8 آلاف متر مربع، وتصل الطاقة الاستيعابية للمتسوقين إلى 5 آلاف متسوق، ويتضمن عدداً من الأقسام الجديدة، منها الإلكترونيات والتجميل والمأكولات الذي يشمل الطهي الحيّ والشواء، وردهة لتناول الطعام وغيرها الكثير.

ويحتل المركز موقعاً استراتيجياً حيوياً، حيث يمكن الوصول إليه بسهولة، عبر شبكة الطرق الكثيرة والحديثة في الشارقة. كما أنه يبعد 10 دقائق عن مطار الشارقة الدولي، ويوفر للزوار وجهة تسوق مجتمعية مثالية، ويضم نحو 1000 موقف للسيارات، تتضمن مواقف خاصة بذوي الإعاقة، فضلاً عن حزمة من الخدمات والتسهيلات مثل: مركز صحي متكامل، وصيدليات، وصالات عروض السينما، والبنوك ومحال الصرافة، وتسجيل السيارات وتصليحها، وصالونات التجميل النسائية والرجالية، ومكتبة وقرطاسية، ونادٍ رياضي، وخدمات الفئات المتنوعة مثل ذوي الإعاقة وكبار المواطنين، وجامعاً ستقام فيه صلاة الجمعة وباقي الصلوات.

وجاء تصميم المركز التجاري، وفق أفضل المواصفات العالمية والتصاميم العصرية، مع الاهتمام بالديكور الداخلي الذي يضفي عليه بُعداً جمالياً، فضلاً عن الاهتمام بالخدمات ذات المعايير العالية المستوى التي سيقدمها وتواكب النقلة النوعية في قطاع البيع بالتجزئة والترفيه.

ويعدّ المركز التجاري وجهة مثالية لخدمات الطعام، حيث يضم عدداً من المطاعم التي تقدم أطباقاً محلية وعربية وعالمية تلبّي رغبات الزوار والمقيمين.