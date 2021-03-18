بعد توجيهات الرئيس.. تفاصيل زيادة الحافز الإضافي 2021 للدرجات الوظيفية.. اعرف واحسب مرتبك كام!

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الحكومة عن تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المرتبات للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات، إضافة إلى العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به.

وتنعكس زيادة الحافز الاضافى 2021 على للدرجات الوظيفية على المرتبات في الدولة، حيث أعلنت وزارة المالية، أن حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في 30 يونيو المقبل سيتم تمويلها من الخزانة العامة.

5 ملايين موظف

ورصد موقع «الوطن» تفاصيل زيادة الحافز الإضافى 2021 للدرجات الوظيفية على العاملين بالدولة، والبالغ عددهم نحو 5 ملايين موظف وعامل وفق النقاط التالية:

- رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة.

- رفع الحد الأدنى من 2200 إلى 2640 جنيهًا للدرجة الخامسة.

- رفع الحد الأدنى من 2400 إلى 2880 جنيهًا للدرجة الرابعة.

- رفع الحد الأدني 2600 إلى 3120 جنيهًا للدرجة الثالثة.

- رفع الحد الأدني من 3000 إلى 3600 جنيه للدرجة الثانية.

- رفع الحد الأدنى من 3500 إلى 4200 جنيه للدرجة الأولى.

- رفع الحد الأدنى من 4000 إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام.

- رفع الحد الأدنى من 5000 إلى 6000 جنيه للدرجة العالية.

- رفع الحد الأدنى من 7000 إلى 8400 جنيه للدرجة الممتازة.

احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية في يوليو

كان وزير المالية أكد أن احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة سيتم فى أول يوليو 2021 بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.

وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو 2021، علاوة خاصة بنسبة 13٪ من الأجر الأساسي، أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى 30يونيه 2021، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021.