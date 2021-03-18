شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف الجلسة.. وإلغاء تعاملات "الشرقية للدخان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 10907 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 2126 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.78% ليصل إلى مستوى 13260 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 4217 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 2086 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 3056 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 1399 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، راية القابضة للاستثمارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية للدواجن، الشرقية-ايسترن كومباني، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العبور للاستثمار العقاري، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، المهندس للتأمين.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي الحفر الوطنية، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، 4.5 مليون سهم، 3468 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 252 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 105 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، بالم هيلز للتعمير، 1.605 مليون سهم، 416.7 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين، 1600 سهم، 53 سهم، على التوالي، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 9 آلاف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، المجموعة المصرية العقارية، الحفر الوطنية، 1000 سهم، 3.3 مليون سهم، 4.5 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا الشرقية-ايسترن كومباني، مدينة نصر للإسكان والتعمير، بيع الأولى عدد 1.3 مليون سهم خزينة، بيع الثانية عدد 94.4 ألف سهم للثانية وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه حتى تاريخه 2.88 مليون سهم من إجمالي عدد 7.26 مليون سهم خلال جلسة أمس الأربعاء.

في سياق آخر أعلنت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، عن صدور أحكام قضائية برفض الطعنين رقم 23678 لسنة 89 ق المقام من المدعو أحمد ضياء الدين حسين وشركة الأهلى للاستثمارات ورقم 498 لسنة 90 ق المقام من شركة مصر للتأمين ضد شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا طعنًا على الحكم رقم 162 لسنة 11ق وبذلك يكون تم رفض جميع الطعون المرفوعة على الحكم رقم 162 لسنة 11 ق بما فيها الطعن رقم 112 لسنة 90 المقام من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويكون الحكم رقم 162 لسنة 11 ق والذي قضى بصحة الانتخابات التي أجرتها الجمعية العامة العادية بتاريخ 28 نوفمبر عام 2018، وقضى بصحة تشكيل مجلس إدارة الشركة قد أصبح نهائيًا وباتًا.

في سياق منفصل قالت الشركة الشرقية-ايسترن كومباني، ردًا على ما نشر بشأن نية الحكومة إصدار رخصة جديدة لإنتاج السجائر في السوق المصرية، وأن الشركة الشرقية ستكون شريكًا في الشركة الجديدة، إنها إصدار الرخص التشغيلية في الدولة هو حق أصيل للحكومة المصرية من خلال هيئة التنمية الصناعية، وأنها ليست طرفًا في هذا القرار، ولا توجد لديها أي معلومات رسمية بخصوص هذا القرار، وفي حالة توافر معلومات أو اتصالات رسمية سيتم التعامل معها ودراستها وعرضها على مجلس الإدارة والإفصاح عنها بالطرق المعتادة والعرض على الجمعية العمومية للمساهمين إن لزم الأمر.

وفي هذا السياق قررت إدارة البورصة، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الشرقية – ايسترن كومباني والمنفذة قبل الإعلان المنشور بجلسة اليوم الخميس في تمام الساعة 11:29:05.

كما قررت لجنة القيد بالبورصة، السير في إجراءات الشطب الإجبارى لشركة الشرق الأوسط للورق-سيمو، طبقاً للمادة (53) من قواعد القيد على أن تلتزم الشركة بإعداد دراسة قيمة عادلة من مستشار مالى مستقل لشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكيها في البيع على أن يتم تنفيذ الشراء خلال الثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ اخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب.