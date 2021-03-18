شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الخميس تبدأ من 25 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 18-3-2021 استقرارا وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك ورغم توقع عدد كبير من تجار الدواجن والبيض زيادة الإقبال خلال الشهر الكريم، تستمر حالة الاستقرار في الأسعار نظرا لزيادة الإنتاج وتضاعف الكميات المعروضة في الأسواق.

وقال أحمد عيسى تاجر دواجن إن استقرار أسعار الدواجن في المزارع يرجع لزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن الأسعار مستقرة بالسوق حيث يتراوح سعر الكيلو فى المزرعة اليوم 23 - 24 جنيها، أن سعر المستهلك يتراوح بين 25-28 جنيها للكيلو، يتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو، وسعر الدواجن البلدى في المزرعة 30 جنيها للكيلو، وأن السعر للمستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو.

وأضاف عيسي في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن سعر البيض للمستهلك يتراوح بين 37-40 جنيها بينما البيض البلدى فيتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها وذلك بحسب المنطقة.