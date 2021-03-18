شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم 18-3-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو اليوم الخميس 18-3-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا فى البنك الأهلى 18.67 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.60 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل 18.65 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تراجع اليورو إلى 1.19505 دولار من ذروة أسبوع عند 1.19900 دولار والتي سجلها بعدما ارتفع 0.6 %أمس الأربعاء. ومقابل الين، صعد الدولار 0.3 % إلى 109.120 ين. وجرى تداول الجنيه الإسترليني دون تغير عند 1.3963 دولار. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.65 جنيه للشراء.

18.77 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.67 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.60 جنيه. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.67 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.60 جنيه.

18.86 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.74 جنيه.

18.86 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة18.72 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.72 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك مصر18.69 جنيه للشراء.

18.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.70 جنيه للشراء.

18.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.72 جنيه للشراء.

18.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.69 جنيه للشراء.

18.88 جنيه للبيع.