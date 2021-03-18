شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية " الدريس" تبحث زيادة رأس المال بقيمة 150 مليون ريال في 14 أبريل المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات عدة الجمعية العمومية للانعقاد، يوم الأربعاء الموافق 14 أبريل المُقبل، وذلك لزيادة رأس مالها من 600 مليون ريال إلى 750 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الخميس، بأن الزيادة ستكون بمنح سهم مجاني مقابل كل 4 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، بحسب بيان هيئة السوق المالية على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول".

هذا وسوف تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 150 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة".

وبهذا يرتفع عدد الأسهم من 60 مليون سهم إلى 75 مليون سهم، بزيادة قدرها 15 مليون سهم.

وكان مجلس إدارة الشركة أوصى في يناير الماضي، بزيادة رأس مال الشركة، بنسبة 25%، وذلك عن طريق منح أسهم.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 121.1 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 291.7 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى انخفاض المبيعات لقطاعي بترول وناقل وتأثر المبيعات بسبب الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) خلال العام 2020، وكذلك انخفاض الايرادات الاخري.