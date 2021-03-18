شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "اكسترا" تُوصي بتوزيع 2 ريال للسهم عن النصف الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2020، بقيمة 120 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 60 مليون سهم، بحصة تبلغ 2 ريال للسهم، وبنسبة 20% إلى القيمة الاسمية للسهم.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الموافق 25 مارس الجاري، على أن يتم التوزيع في 12 أبريل المُقبل.

يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 60 مليون ريال، بما يعادل ريال للسهم، وبما نسبته 10% من قيمة السهم الاسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 280.3 مليون ريال في العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 205.6 مليون ريال خلال العام 2019، وبارتفاع نسبته 36%.