شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية أسمنت القصيم تعتمد توزيع 4.45 ريال للسهم عن 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة أسمنت القصيم، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ 400.5 مليون ريال، بواقع 4.45 ريال للسهم عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الجمعية اعتمدت تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

هذا وأبرأت الجمعية ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقررت الجمعية صرف مبلغ 2.783 مليون ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 419.8 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 360.7 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى الارتفاع في كمية وقيمة المبيعات، وانخفاض مصروفات البيع والتسويق وارتفاع الإيرادات الأخرى علاوة على غياب المصروفات الأخرى خلال العام الحالي، وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع مصروف الزكاة.