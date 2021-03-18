شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع قبل قرارات السياسة النقدية للمركزي البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي والتي توقفت مؤقتا بالأمس ، مع تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى فى 14 شهرا ، بالرغم من تطمينات مجلس الاحتياطي الاتحادي ، يأتي هذا قبيل صدور قرارات المركزي البريطاني فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية.

تراجع الجنيه مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى 1.3934$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3956 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.4001$.

حقق الجنيه بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.3808$.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.3% ، ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من التعاملات عند 91.30 نقطة ، عاكسا انتعاشا واسعا فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الانتعاش مع تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ، بالرغم من تطمينات مجلس الاحتياطي الاتحادي الصادرة بالأمس ،بأنه ليس فى عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة خلال عام 2023 بأكمله.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بأكثر من 5% ، ليواصل صعوده لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 14 شهرا عند معدل 1.744%.

بحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش يصدر المركزي البريطاني قرارات السياسة النقدية وتصويت أعضاء البنك على تلك السياسة ، وتشير معظم التوقعات إلى قيام البنك بتثبت أسعار الفائدة عند نطاق 0.10% ، وكذلك الإبقاء على برنامج شراء الأصول دون أي تغيير بقيمة 895 مليار جنيه إسترليني شهريا.