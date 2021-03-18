شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر داكس الألمانى يرتفع إلى مستوى قياسى بدعم أسهم مصنعى السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت أسهم مصنعي السيارات المؤشر داكس الألماني إلى مستوى قياسي اليوم الخميس، في حين قفزت الأسهم القيادية بمنطقة اليورو إلى مستويات ما قبل الجائحة بعدما تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة رغم توقع زيادة النمو الاقتصادي.

وجنى مؤشر لأكبر 50 شركة في منطقة اليورو 0.3 بالمئة في التعاملات المبكرة، متجاوزا لفترة وجيزة ذروة حققها في فبراير من العام الماضي قبل أن تعصف جائحة كوفيد-19 بالأسواق المالية.

وصعد المؤشر داكس الألماني للأسهم القيادية 0.7 بالمئة وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2 بالمئة في حين نزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 بالمئة قبيل إصدار بنك إنجلترا المركزي قرار السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة وجرى تداوله دون أعلى مستوى له على الإطلاق بأقل من اثنين بالمئة.

وفي ظل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي، قادت أسهم القطاعات الشديدة التأثر اقتصاديا، مثل مصنعي السيارات والبنوك وشركات التعدين والسفر والترفيه، المكاسب في أوروبا.

وقفز سهم فولكسفاجن 6.1 بالمئة معززة وضعها كشركة هي الأعلى قيمة على مؤشر داكس الألماني بعدما تجاوزت ساب للبرمجيات أمس الأربعاء.

وجرى تداول أسهم القطاعات التي تعتبر بديلا عن السندات، مثل المرافق والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية، بانخفاض.