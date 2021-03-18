شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات اليوم الخميس فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 18-3-2021، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث ارتفع سعر الدولار والريال السعودى، فى حين ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 21.79 جنيه للشراء، 22.03 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.70 جنيه للشراء، 21.88 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل شهد سعر الدولار اليوم، فى بداية التعاملات بالبنوك استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، فى البنك الأهلى المصرى عند 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة ثابت عند سعر 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع. ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليومتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.67 جنيه للشراء، 18.86 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.60 جنيه للشراء، 18.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليومارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.79 جنيه للشراء، 22.03 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.70 جنيه للشراء، 21.88 جنيه للبيع . سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليومارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل 49.04 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 49.03 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع.